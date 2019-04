“Los delincuentes escaparon por Campo de Mayo, los detuvieron en Tres de Febrero. La moto la trajeron andando a la comisaría primera de San Miguel. Ahí, luego del papelerío, me la pude llevar”, concluyó.

“A los 40 segundos recordé ‘Ojos en alerta’, me contestaron enseguida y comenzaron a perseguirlos. Fue excelente, en 15 minutos ya habían recuperado la moto”, explicó el vecino, que contó “le pasaron el número” de esta iniciativa que viene siendo replicada en la Ciudad de Buenos Aires y en Escobar.

“Iba circulando por Ruta 8 -a la altura de Salerno- y en un momento se me acerca una moto”, contó Gastón. En ese momento, los delincuentes le ordenaron descender de su vehículo y se lo llevaron.

Gastón fue noticia esta semana luego de vivir un desafortunado hecho de inseguridad que por suerte terminó bien. Él circulaba con su moto por Ruta 8, cerca del límite con José C. Paz, cuando dos motochorros le robaron el vehículo.