La Rendición de Cuentas del ejercicio económico 2018 del gobierno de Tres de Febrero logró la aprobación con el respaldo del concejal peronista Gustavo Spalletti y la abstención de los ex Renovadores Martín Jofré y Sandra Lizarraga. El kirchnerismo vuelve a quedar desdibujado ante los acuerdos de Cambiemos.

