“Las reflexiones o pedidos si son constructivos, nos pueden hacer ver algo que tal vez no vimos, siempre con el espíritu de seguir avanzando. Comprendemos que la situación del país no es nada favorable, pero nosotros seguimos gestionando con la mejor predisposición y a fuerza de trabajo, para que las cosas se vean materializadas. Esto es un gran avance y nos pone felices que la gente lo pueda disfrutar”, finalizó Leo Nardini.

This site is protected by wp-copyrightpro.com