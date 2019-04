Finalmente, consultada por la resolución de la reunión, Fernández expresó: “Acordamos conformar una mesa de trabajo entre el organismo y las Defensorías del Pueblo a los efectos de evitar que se inicien ejecuciones hipotecarias, principalmente porque entiendo que el fin de este programa del gobierno tiene fundamento en viabilizar el acceso a la vivienda propia, y no a la inversión inmobiliaria”.

“El tomador de crédito se encuentra vulnerable ante la abismal suba inflacionaria y la falta de incremento de los salarios que no acompañan esa suba, por lo que el sistema de créditos UVA se torna inviable, por tal motivo es fundamental tomar medidas”, agregó.

En este marco, la Defensora del Pueblo de Escobar manifestó: “Le transmití al secretario de Vivienda nacional la necesidad de que se limite las cuotas de los créditos UVA, los cuales no pueden superar el 30 por ciento del salario, que no es lo que estamos visualizando desde las Defensorías”.

Por su parte, respecto de una de las decisiones, que comprende permitir la extensión de los plazos de pago, hay tomadores de créditos que lo consideran una medida paliativa, al tiempo que aseguran que no cambia en nada el impacto que la suba de las cuotas viene teniendo en los bolsillos.

Desde las Defensorías del Pueblo anticipan que, de no aplicarse un freno a la indexación y de profundizarse la escalada inflacionaria, el contexto derivará en un escenario de morosidad generalizado.