El COM cuenta con 950 cámaras de seguridad, 350 alarmas urbanas y más de 13.700 descargas de Alerta Pilar, botón antipánico móvil activos las 24 horas todo año. Por emergencias llame al 0230-4276910.

El sujeto que ya había robado una garrafa, ingresó a una parrilla donde sustrajo un equipo de música, un alargue y botellas de gaseosas. Inmediatamente el Operador del COM da inicio al Sistema de Alerta Temprana de Prevención triangulando el trabajo de las fuerzas de seguridad para evitar el ilícito. Alertados, arriban al lugar móviles de la Guardia Urbana y personal del Comando de Patrullas.

Un hombre fue detenido en Pilar por robar elementos de una parrilla. Personal del Área de Monitoreo del COM lo visualizó por las cámaras de seguridad en actitud sospechosa sobre las calles Ruta 26 y Oliden.