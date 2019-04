El vecino, inscripto en “Ojos en Alerta”, dio aviso del robo al COM, cuyos operadores rápidamente analizaron los videos grabados de las cámaras de la zona y pudieron detectar el lugar de fuga.

Dos delincuentes fueron detenidos tras haber robado una moto en el barrio Rosa Mística de San Miguel y ser denunciados por la víctima a través de un mensaje de audio al Centro de Monitoreo Municipal (COM).