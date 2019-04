En esa localidad bonaerense, el líder del Frente Renovador sostuvo que las medidas económicas anunciadas por el gobierno nacional “son un pequeño parche que intenta paliar la crisis, pero el empobrecimiento que le generaron a los argentinos y el daño que le provocaron a la economía es muy grande”. “Pero hay esperanza. Vamos a poner de pie a la Argentina para defender a la gente y al trabajo”, añadió.

Acompañado por los diputados nacionales José De Mendiguren y Mirta Tundis; el legislador provincial Jorge D’ Onofrio; y los concejales del Flavio ´Charo’ Álvarez, Claudia Juanes e Ines Ricci, Sergio Massa visitó el Parque Industrial de Pilar, donde recorrió la fábrica de aislantes térmicos Aislamax y dialogó con sus dueños y trabajadores sobre la delicada situación que atraviesa el sector productivo.

En ese contexto, Massa habló sobre las recientes medidas anunciadas por el Ejecutivo y expresó: “Finalmente el gobierno reconoce que lo que había que hacer no era acelerar, sino frenar y parar. Mientras la inflación y la política económica sigan igual, las medidas serán pan para hoy y hambre para mañana. Son la constatación del fracaso, la soberbia y la incapacidad de Macri, un pequeño parche que intenta paliar la crisis, pero el empobrecimiento que les generaron a los argentinos y el daño que le provocaron a la economía es muy grande. Lo que la Argentina necesita es cambiar el programa económico”.

Y continuó: “Solo pueden poner parches, porque no saben cómo curar la economía herida de la Argentina que ellos mismos han lesionado casi irreversiblemente. Necesitamos otro gobierno ya y en diciembre tenemos la oportunidad de hacerlo. Hay esperanza. Vamos a poner de pie a la Argentina para defender a la gente y al trabajo”.

El precandidato a presidente por Alternativa Federal expresó también su preocupación por el mal momento que vive la industria nacional y señaló que “por la crisis, la mayoría de las pymes argentinas trabajan a la mitad de su capacidad, tienen problemas para exportar y padecen la fatal de financiamiento”.

Además, el líder del Frente Renovador, que hace unas semanas lanzó sus “Diez ompromisos por la Argentina”, propuso “modificar a corto plazo tres políticas, suspender los embargos y ejecuciones de AFIP por 180 días; un cambio en el sistema de tasa de interés con un seguro por parte del Banco Central; y que los supermercados y mayoristas no puedan descontar el IVA hasta que no le paguen a las pymes”.

Por su parte, el diputado nacional y ex titular de la Unión Industrial Argentina, José De Mendiguren, manifestó: “Hoy, con los tarifazos, la presión tributaria y la alta tasa de interés, muchas pymes son obligadas a trabajar a la mitad de capacidad para no cerrar. No podemos permitir que las pymes, que son el motor de nuestra economía, sigan cayendo. Ningún plan de recuperación es posible si solo queda un cementerio de empresas”.