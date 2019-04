“Estamos convencidos de que la Argentina tiene que integrarse al mundo, respetar la ley, normalizar sus cuentas públicas, tener un tipo de cambio competitivo y no reprimido”, puntualizó Dujovne.

Los descuentos alcanzan a jubilados y pensionados, titulares de Pensiones No Contributivas, titulares de Pensión Universal para el Adulto Mayor, titulares de la Asignación Universal por Hijo, titulares de la Prestación por Desempleo y Asignaciones Familiares.

“Trabajamos en un conjunto de medidas muy abarcativas que tienen que ver con los precios, con préstamos, con ayudar a aquellas pymes y familias que no pudieron seguir pagando sus impuestos en los momentos más difíciles del año pasado”, indicó.

“Si hicimos lo mismo, ¿por qué no nos va a ir bien? No hicimos ningún pase mágico, ni ningún atajo. Hemos hecho lo que hay que hacer para derrotarla, pero en el corto plazo está duro y por eso voy a compartir las medidas que tomamos”, señaló.