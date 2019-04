Un referente reconocido en redes sociales, Marcelo Gill, que se puso al frente del reclamo por la seguridad en San Martín, trabaja en un proyecto de gestión más abarcativo y auspicioso para el partido, sin salir del eje de la inseguridad como principal inquietud de los sanmartinenses: “El problema de la delincuencia en el distrito es muy grave, pero se puede resolver con transparencia, con honestidad, y con convicción”.

Gill subraya que la comunicación de los vecinos a través de las redes sociales “permite expresarse sin interrumpir su vida habitual”. “Ya la gente no puede dejar de hacer las cosas e ir al Municipio a reclamar que no pasa el basurero o que no le funcionan las luminarias, por lo que van encontrando interlocutores”, considera el referente, quien recibe pedidos continuos y gestiona soluciones, indica.

“A Municipios con estructuras tan grandes como San Martín les cuesta el día, y nosotros somos el día a día”, sostuvo.

“Es fundamental arrancar con el problema estructural de la seguridad, que lleva mucho tiempo en el distrito”, explicó el hombre, y dijo que es necesario trabajar en la integración de conceptos como el “control de la gestión, el espacio público con asfalto y luz en los barrios, y la escuela”, entre otras áreas.

Desde que iniciaron el seguimiento de los hechos de inseguridad y la publicación en redes de distintos delitos “han habito cambios” por parte de las autoridades, entiende. “Es un proceso largo porque San Martín está plagado de narcos, transas, de soldaditos, y de una estructura policial ligada al narcotráfico, y si no está la decisión política eso no va a cambiar”.

“La gente ya no tolera más un vecino muerto, como sucedió el año pasado”, por eso, dijo que participan con denuncias continuas por venta de drogas, trata, o violencia, “porque el ciudadano está perdiendo el miedo, y busca un interlocutor similar; y yo soy un vecino que sufro igual” la delincuencia.

“El problema de inseguridad en el distrito es muy grave, pero se puede resolver con transparencia, con honestidad, y con la convicción de que se puede ir a fondo”, afirmó.

Marcelo de Ballester dijo que su organización vecinal está compuesta por gente que piensa distinto, con distintos matices, y aseguró que buscarán sumar a todo el que “no esté manchado, o con cuestiones con la Ley, porque sabemos que como vecinos podemos hacerlo mejor”.