Tras superar las pruebas teórico prácticas, los vecinos de Morón ya no van a tener que esperar una semana para obtener su registro. Tampoco, aquellos que requieran renovarlo. Es que, desde el mes pasado, pueden retirar las credenciales en apenas un día. La agilización del trámite es a partir de la optimización del sistema, que ahora incluye una impresora capaz de emitir al instante cada carnet.

