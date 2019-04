“Quiero agradecer a mis compañeros por esta oportunidad que me permitió ampliar mi formación, intercambiar experiencias e ideas y analizar nuevas perspectivas sobre la crisis argentina según la mirada que tienen de nosotros en otros países. Está claro que hay otro camino posible para superar esta crisis a la que nos llevaron las políticas de Cambiemos”, expresó la diputada, integrante de la delegación de legisladores que debatió la realidad del país y el continente junto a congresales estadounidenses y funcionarios de organismos multilaterales.

