En este sentido, agregó detalles sobre la obra vial realizada: “Estamos mejorando la rotonda con el ensanchamiento del carril que ingresa desde Ruta 202 a avenida Avellaneda. Era un lugar donde se hacía un nudo por la cantidad de tránsito y el semáforo. Nos pareció lo mejor dejar una dársena de giro más fluida y no retener el tráfico. También seguiremos con todas las veredas de la Ruta 202”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com