“Yo busco terminar mis estudios porque me encanta escribir y estudiar, pero además para tener más conocimiento. Y esta es una ayuda grande para conseguir las cosas que a veces no podemos comprar”, señaló Elvira, vecina de Troncos del Talar.

“En el Concejo Deliberante aprobamos un proyecto en función de mantener este apoyo a la terminalidad educativa, en contraposición con la inacción del gobierno provincial. Por eso, aunque en otras jurisdicciones no nos acompañen, en Tigre estamos cerca de quien estudia”, señaló el concejal, Rodrigo Molinos.