“Hicimos este acuerdo con responsabilidad y con el esfuerzo de todo el equipo de gobierno y, sobre todo, de todos los bonaerenses”, añadió, y subrayó que “para poder cumplir esta meta y dejar atrás desacuerdos y conflictos con los gremios, el diálogo es el camino, no la confrontación”.

Precisó que el acuerdo se basó en “valores fundamentales” como “el diálogo, la responsabilidad y la coherencia. Dejamos atrás esa provincia que ofrecía aumentos salariales que en diciembre no se podían pagar, como la que encontramos en 2015”.

Vidal precisó que el convenio garantiza a los maestros “un aumento automático cada tres meses, de acuerdo con la inflación que defina el Indec. Esto les va a permitir a todos los docentes de la Provincia tener previsibilidad, que no van a perder contra la inflación a lo largo de 2019”.