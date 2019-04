“Ya me imagino a los chicos en la colonia de verano del año que viene. Los tres nuevos polideportivos que estamos construyendo podrán generar mucha más recreación, inclusión, deporte y vida saludable. No teníamos nada y ahora tenemos mucho más, siempre pensando en el bien de los malvinenses”, aseguró Nardini.

Las familias tendrán un lugar en el cual realizar natación, una actividad que les hace bien a todos, pero muy elegida por niños y adultos mayores. De hecho, hasta el último verano, la colonia de vacaciones que cada año organiza el Municipio se realizaba en las instalaciones de la Sociedad Alemana de Gimnasia porque Malvinas Argentinas no contaba con un lugar propio en el cual desarrollar esta actividad.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, visitó la obra del polideportivo de Los Polvorines, que se levanta en el ex Campo Russo, ubicado en Darragueyra y Sirio. En esta oportunidad el jefe comunal supervisó la tarea de llenado con hormigón de la pileta semiolímpica que se construye en el lugar.