Acompañaron al intendente Luis Andreotti durante la actividad funcionarios municipales y concejales; ex combatientes de Malvinas Argentinas; y miembros de la delegación rescatista.

En tanto, el presidente de la Sociedad Bomberos Voluntarios de San Fernando, Héctor Smoje, destacó: “La verdad que vamos a contramano del país, porque en estos tiempos tan difíciles seguir avanzando parece algo fuera de lo común. No me canso de agradecer al intendente y a los concejales que siempre nos apoyan para que nosotros podamos seguir mejorando”.