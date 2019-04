Niños y niñas de 6 a 24 meses. Deben recibir 2 dosis, separadas por al menos 4 semanas si no hubieran recibido anteriormente dos dosis de vacuna antigripal. Los que recibieron al menos dos dosis de vacuna antigripal anteriormente, deberán recibir solo una dosis.

Embarazadas. Deben aplicársela en cualquier trimestre de la gestación. En caso de no haberla recibido durante el embarazo, la madre debe vacunarse dentro de los 10 días posteriores al parto.

Los menores de dos años, mayores de 65 y embarazadas ya se pueden vacunar contra la gripe en los tres hospitales y nueve Centros de Atención Primaria de la Salud. Este grupo no requiere de una orden médica, el resto de la comunidad sí necesitará una orden para recibir la vacuna.