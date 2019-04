Por último, la secretaria adjunta de CTA Zona Norte informó que “las charlas van a continuar, esto no nos va a detener”. “Estamos enfrentando a alguien mucho más poderoso y vamos a defender ese espacio de unidad y acción. Vamos a seguir formándonos y organizándonos”, cerró.

This site is protected by wp-copyrightpro.com