“Voy a acatar lo que me digan tanto el intendente como las autoridades provinciales y nacionales de Cambiemos y hay mucho por hacer este año. Lo importantes es poder darle respuesta a los vecinos”, cerró.

Por último, el edil no esquivó la pregunta de SMnoticias relacionada a una frase del presidente del Concejo Deliberante Hugo Reverdito, quien lo postuló para renovar su banca. “Fue una ironía ante la chicana de un concejal, nadie tiene asegurado nada”, manifestó.

De esta manera, Nieto destacó el programa de podas que lleva adelante el Municipio a través de una ordenanza sancionada en 2017. “Pedimos que los vecinos no se encarguen de esta tarea sino el Estado Local, que al hacerlo también retira las ramas del lugar”, comentó.

Por otra parte cuestionó el hecho de que a veces “se pierde el tiempo” con debates que tienen que ver con temas nacionales. “Esas cosas no le van a aportar soluciones a los vecinos. No nos votaron para discutir qué dijo el presidente, un ministro o un diputado”, opinó.