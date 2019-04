“Lo importante es que la gente pueda expresarse y mostrar su descontento. Tiene que haber una movilización, y debería ser sin etiquetas, ya que muchos sectores quisieran participar pero le escapan a algunas banderías políticas y sindicales. El reclamo es justo, porque nadie llega a fin de mes, porque las pyme están siendo diezmadas y porque esta política no nos ha permitido ganar terreno en el mercado internacional. La radiografía nos muestra que hoy la Argentina está muy delicada”, finalizó.

Por último, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López adelantó que el gremio adherirá al paro convocado para Hugo Moyano y las CTA para el 30 de abril, pero lamentó que no se convoque a una movilización. “Si eso se une a que el 1 de mayo otro sector del movimiento sindical decidió parar, queda claro que de un lado y del otro lo que se busca es no movilizar”, analizó.

“Hoy en cada familia empieza a haber un despedido, con lo cual los ingresos merman y la realidad es que con un solo salario no alcanza para hacer frente al costo de vida”, detalló. Para él, “la crisis es terrible, pero la psicosis que hay es mayor”. “Y a esto se suman las expectativas desahuciantes, porque no hay un solo indicador que marque que algo va a estar mejor en los próximos meses”, enfatizó.

“Logramos adelantar el comienzo de las discusiones 90 días, lo que no es poco, con lo cual el resultado se verá reflejado en el aguinaldo de junio”, manifestó.