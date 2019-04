Elegimos la misma cadena de supermercados en la que hicimos la comparación de precios en 2017, Mercadona, sin embargo, no es el comercio más económico. La cadena LIDL ofrece productos propios de excelente calidad que difícilmente superan el valor de €1, unos $50.

Hicimos la misma comparativa hace dos años con el Euro a 18 pesos. En ese momento encontramos precios cinco veces más baratos en España. Tras una devaluación de casi un 200% y una inflación del 75%, ahora la diferencia es menor, no obstante, comprar alimentos en tierras ibéricas sigue siendo mucho más barato que en nuestro país.