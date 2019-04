“Las autoridades han decidido mirar para otro lado y continuar con el ajuste presupuestario. No puede entenderse de otro modo el desinterés que las mismas manifiestan ante una situación que es de una gravedad inusitada”, indican desde Cicop, quienes llamaron a una nueva medida de fuerza para los dias 24 y 25 de abril.

No es un hospital de Venezuela, es el nosocomio más importante del noroeste del conurbano. El capital humano es lo único que resiste a la incapacidad política, al desinterés y a la corrupción.

Nada cambió, todo empeoró. La transformación en la salud pública en la provincia de Buenos Aires fue reemplazar en la cartelería el naranja Scioli por el verde Vidal. El Hospital Interzonal General de Agudos Eva Perón -ex Castex- inaugurado en el año 1954, colapsa.