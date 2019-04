El diputado nacional Máximo Kirchner dio cierre al acto resaltando: “Nuestro país se merece algo mucho mejor que este presente. La Argentina no se merece esto, ni el que votó a este gobierno, ni el que no lo votó. Necesitamos de un hombre y una mujer del pueblo, que represente y defienda al pueblo, lo promueva y lo proteja. Para poner a la Argentina en el camino del que nunca debió haberse apartado”.

Achával mencionó que: “Sabemos que la Provincia y sus municipios se sacan adelante con más trabajo, más inclusión, más pymes y comercios, con dignidad y oportunidades para todos. Y queremos decirle a los trabajadores, jubilados y estudiantes que no bajen los brazos, que tenemos la fuerza para que vuelva a haber un Estado que defienda a las mayorías”.

Por su parte, Federico Achával expresó: “El mensaje que compartimos quienes vinimos hoy acá es el de la esperanza para todos esos ciudadanos y ciudadanas que en estos tres años perdieron su trabajo, tuvieron que cerrar sus comercios, se quedaron sin un sostén, que hoy no llegan a fin de mes y que día a día ven subir sus costos de vida de una manera brutal. Necesitamos darle una respuesta a los millones de argentinos que están sufriendo las políticas económicas de Cambiemos”.