Los vecinos destacaron la realización de las obras de mejoramiento de la vía pública. El sanfernandino Oscar manifestó: “Me parece muy bien, y celebro la obra hidráulica. Es un sector que el agua crece mucho y va a ser importante”. Y por su parte, Matías completó que “la obra de pavimentación me parece buena y la hidráulica, es fundamental porque acá llueve y se junta medio metro de agua en 5 minutos”. “Va a mejorar la circulación, es un buena obra”, añadió.

