En la zona, se repavimentó una calle de 700 metros que se conecta con el partido de Ituzaingó y se instaló una posta de control policial. Además, se generó un corredor con nuevas luminarias, estaciones aeróbicas y bancos de descanso.

El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, inauguró importantes obras de recuperación integral en el barrio El Ñandú, de la localidad de Villa Tesei, donde se asfaltaron aproximadamente 700 metros de una calle que se conecta con Ituzaingó, se urbanizó todo el corredor verde y se instaló una nueva posta policial para prevenir el delito.

“Estamos cumpliendo con nuestros vecinos que históricamente pedían recuperar este acceso al distrito, donde se realizó el asfalto, las obras hídricas, la iluminación del barrio. En definitiva, estamos brindando la calidad de vida que nuestra gente se merece con un gobierno municipal que hace lo que el pueblo pide”, expresó el intendente.

Además, destacó la instalación de la posta policial de control de ingresos y egresos, que cuenta con tecnología y personal preparado para la prevención del delito.

“Estoy muy contento por la obra, pero fundamentalmente estoy muy contento de estar al lado de mi pueblo, que es importante en un momento tan difícil. Quiero representar futuro y esperanza para nuestros jubilados que no llegan a fin de mes, para nuestros pibes que no tienen salida laboral, para los talleres de barrio, que están fundidos porque Mauricio Macri los hizo pedazos. Nuestro pueblo no se merece esto”, completó el intendente.

Históricamente, esta zona limítrofe con el partido de Ituzaingó fue un lugar intransitable y oscuro para los vecinos, y solía ser un espacio de arrojo de basura en forma clandestina, lo que representaba un deterioro de la calidad de vida del barrio.

Las obras de recuperación que se realizaron son, la repavimentación completa de la calle El Ñandú, entre Gabriel de Aristizabal y Nicolás Repetto; la reconversión lumínica con nuevas luces Led de muchísima mayor potencia; la instalación de un corredor parquizado con caminos, estaciones de juegos aeróbicos, bancos y cestos; y la puesta en marcha de la posta policial.

En la inauguración estuvieron presentes, entre otros funcionarios, los secretarios de Infraestructura Urbana, Luis Pereyra; y de Seguridad, Damián Feu. Además, participaron las vecinas y vecinos del barrio.

La jornada finalizó en el centro de jubilados ubicado en la calle repavimentada, con un almuerzo que Zabaleta compartió con toda la comunidad.