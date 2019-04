El viernes por la noche, en Caseros, el espacio El Manifiesto Argentino organizó una jornada de debate sobre la actualidad del sistema de salud pública. Una de las disertantes fue la dirigente de la Agrupación Renacer Peronista, Andrea Benítez, quien conversó con SMnoticias y dejó en claro que, más allá del eje central, este encuentro muestra “la voluntad de diferentes actores del justicialismo encontrar espacios comunes” de cara a las próximas elecciones.

“La actividad tiene que ver con poder debatir con figuras locales y muy representativas de la Provincia y la Nación lo que es la salud publica hoy, en este contexto general de crisis absoluta en todas las áreas del Estado”, explicó Benítez. “Hay un vaciamiento en lo que es el servicio de salud pública”, sostuvo, y agregó: “Queremos discutir esto y también trazar objetivos a futuro, para que cuando volvamos a ser gobierno podamos recuperar la salud, que creemos está vaciada”.

Consultada sobre la Red Amba, que se está implementando en el conurbano y la Ciudad de Buenos Aires y tiene fuerte impacto en el distrito, remarcó que es un proyecto con financiamiento internacional, “con lo cual, queda claro que es una muestra más del endeudamiento al que apuestan los gobiernos nacional y provincial, y que ponen en jaque a los próximos gobiernos”. “Generó algunos conflictos, como por ejemplo en el Centro de Salud 7 de Ciudad Jardín. Allí se encontraron con una institución que funcionaba con aportes de la comunidad a través de la cooperadora, y el Municipio no quiso dialogar, sino que avanzó de una manera autoritaria, queriendo destruir lo que habían generado los vecinos”, expuso.

Luego, la referente de la Agrupación Renacer Peronista, ante la pregunta sobre la actualidad de Tres de Febrero, opinó que “la realidad del distrito no escapa a lo que se vive en Nación y Provincia”, y que “la crisis económica nos atraviesa todos”. “Esta gestión vino a plantear una idea de modernización, que quizás era necesaria en algunos aspectos, pero no hay muestras claras de que efectivamente haya mejorado la calidad de vida de los vecinos. Es puro marketing sin contenido”, aseveró.

“Tenemos una gestión vacía que no ha generado ningún nuevo jardín o un nuevo centro de salud, y nosotros creemos que un distrito como el nuestro merece más”, añadió, y expuso: “Desde el peronismo buscamos recuperar el poder para poder devolverle la alegría al pueblo, ese es el principal objetivo y el que nos tiene que unir”.

En ese sentido, la dirigente justicialista reconoció que en el peronismo “hay diferentes protagonismos con diferentes ideas, y siempre está presente la idea de conseguir la unidad”. “Desde nuestro espacio sostenemos que la PASO son la herramienta que nos van a permitir dirimir diferencias, y desde ya que nosotros estaremos acompañando al proyecto que le toque ganar esa elección, para que después pueda derrotar en las urnas a los gobiernos de Diego Valenzuela, María Eugenia Vidal y Mauricio Macri”, sentenció.

“Hoy este encuentro muestra eso, la voluntad de diferentes actores de encontrar espacios comunes”, continuó, y remarcó que “la unidad puede ser con PASO o sin ellas”. “Nosotros creemos que es una herramienta válida, y creada por nuestro movimiento político, para dirimir diferencias. Desde nuestro espacio pujamos para que yo pueda participar de la PASO como precandidata a intendente y que sean los vecinos, en una elección, los que determinen quien sea el candidato de nuestro proyecto, que seguro va a tener el apoyo de todos los demás”, cerró.

Además de Andrea Benítez, expusieron en la jornada, el referente de El Manifiesto Argentino, Alejandro Mosquera; Graciela Rosso, ex diputada nacional y ex viceministra de Salud de la Nación; el concejal y ex ministro de Salud provincial, Alejandro Collia; y el diputado bonaerense Juan Debandi.