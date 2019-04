Se trata de Marcelo Gregorio Uscheroff, conocido como Marcelo Locatti, ex candidato a intendente de Tres...

El espacio, va a tener juego dentro de Alternativa Federal, y el ex legislador ya se anotó como uno de los posibles precandidatos a gobernador del armado.

El jueves pasado, el flamante espacio Unión Federal, integrado por el Partido Federal y Unión Celeste y Blanco, organizó un encuentro de dirigentes de toda la Primera Sección. Fue en Tres de Febrero, y estuvo organizado por el referente local y precandidato a intendente, Juan Pablo Zaragoza. Encabezó la jornada el líder del espacio, el ex diputado Fernando Rozas.