Catalina y Tomás, pequeños vecinos del barrio expresaron: “Estamos contentos con los nuevos juegos. Es una muy buena renovación, hay de todo, cosas nuevas, ojalá los cuiden y no los rompan”.

“Felicito al intendente y a toda la gente que trabajó en este proyecto porque quedó bárbaro. Esto es un crecimiento, estamos muy contentos porque hay mayor seguridad e iluminación. Conozco esta plaza desde pequeño, ahora es una belleza”, expresó Hugo, vecino del barrio desde hace más de 30 años. Por su parte, Raquel, señaló: “El boulevard quedó divino, más no podemos pedir. Sabíamos del proyecto y cuando vimos que iniciaron las obras nos pusimos re contentos. Mi nieto más chico lo va a disfrutar mucho”.