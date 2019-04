En la Escuela Técnica 1 de Belén de Escobar, el intendente Ariel Sujarchuk hizo entrega de equipamiento gastronómico y distintos electrodomésticos, adquiridos con fondos municipales, a 33 escuelas que integran el Servicio Alimentario Escolar. Es la tercera entrega de estas características que realiza el jefe comunal durante su gestión. En esta oportunidad se trató de 51 electrodomésticos, entre ellos, cocinas, heladeras, freezers, termotanques, balanzas, jugueras y procesadoras.

“Este año el Municipio invierte 60 millones de pesos con fondos propios en educación. El Servicio Alimentario Escobar, que debiera ser complemento, se ha transformado, lamentablemente, en una necesidad insustituible para cientos y miles de familias. La entrega de este equipamiento pasa a ser la herramienta para cubrir, no una necesidad del derecho a la educación, sino al de la alimentación. Detrás de ese derecho de la alimentación queda implícito la falta de otro derecho que es del trabajo”, expresó el intendente acompañado por el presidente del Concejo Deliberante de Escobar, Pablo Ramos; el consejero escolar Daniel Ciaccia; la inspectora distrital, Patricia Froy; y autoridades municipales.

La entrega de equipamiento a comedores se desarrolla en el marco de un plan integral de infraestructura para los establecimientos educativos públicos del distrito, que se realiza con fondos municipales, para ampliar aulas y mejorar las condiciones edilicias de jardines, escuelas primarias y secundarias.

Los establecimientos beneficiados pertenecen a las seis localidades del distrito. Entre ellos se encuentran los jardines 905, 911, 914, 916, 918, 920 y el 922. Por su parte, las escuelas primarias que recibieron electrodomésticos son la 1, 3, 4, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 28, 31, 32, 33 y 34. Asimismo, las escuelas secundarias son la 2, 4, 6, 7, 10, 14, 19 y la 31. También recibieron equipamiento, las escuelas de educación especial 503 y 502, y el Centro Educativo Complementario 801.

“Para nosotros, no hay posibilidad de aprender sin una buena alimentación y si no hay buena alimentación no hay futuro para nuestros hijos. Todos tenemos con generosidad que aportar para que este derecho se cumpla y nunca sea materia de discusión en la República Argentina”, concluyó Sujarchuk.