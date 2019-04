“Ahora viene lo más difícil que es prestar un buen servicio, porque cortar la cinta es fácil, invertir gracias al acompañamiento de los vecinos, no fue tan difícil. Hoy viene la etapa de que el servicio mejore la calidad de vida de todos”, cerró Luis Andreotti.

Otra vecina, Marta, sostuvo: “Esta obra es importante porque lo primero y primordial para los chicos es la vacunación. Me alegro mucho y quedó muy lindo”. En tanto, Carlos agregó: “Yo hace 78 años que vivo acá y esto que hicieron es un orgullo para todos los vecinos”.

La secretaria Alicia Aparicio, por su parte, sostuvo: “Este vacunatorio es un sueño en el sentido de que no teníamos un edificio propio y ahora además hemos sumado un Centro de Atención Primario para una zona donde tenemos muchos abuelos. La gente mayor nos pedía tener un lugar cerca para tomarse la presión o hacerse una curación y no tenían a donde recurrir. Esto les va a venir muy bien”.

“Estoy muy contento por una nueva inauguración y más porque se trata de un tema de salud. Entendemos que un vacunatorio ayuda mucho por todo el trabajo que hace en prevención. Hoy la salud demanda una gran inversión, pero si la administración de los recursos no se hace de una manera eficiente, no puede llegar a todos los vecinos”, expresó el jefe comunal.