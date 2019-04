“Fue nuestra elección, podíamos hacer una diferencia si no éramos espectadores. Pero el liderazgo no es sólo del presidente o mío, es de ustedes, ustedes lo tienen. Vamos a convocar a cada argentino y a cada bonaerense porque la transformación tiene que ser más profunda. Hay que dejar atrás la idea de que va a venir una persona y todo va a cambiar: estamos peleando contra muchas décadas de fracaso, contra muchos que durante mucho tiempo fueron parte del sistema”, completó.

Lo expresó durante un almuerzo que junto al presidente Mauricio Macri compartió en la quinta de Olivos con 130 dirigentes de Cambiemos de municipios bonaerenses donde no gobierna el oficialismo nacional. Allí, Vidal subrayó que “nuestra convicción y nuestro compromiso de que estamos defendiendo lo que queremos defender, lo que creemos y desde el lugar que elegimos”. “Elegimos la incomodidad, la dificultad porque no queríamos ser más espectadores y ni que la política que siempre había gobernado, la que estuvo 28 años en la Provincia, eligiera por nosotros”, señaló.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aseveró hoy que “estamos peleando contra muchas décadas de fracaso”, pero destacó que en Cambiemos “somos un equipo al que le gusta lo difícil”. “No nos achicamos, como no nos achicamos en 2015. Hoy, nuestro punto de partida es infinitamente mejor”, agregó.