“Acompañamos a los comerciantes de Tigre que hoy sufren la política económica del gobierno nacional. Prometieron un cambio que nunca llegó y cada vez hay más ajuste e inflación. Hay que poner el eje en la producción, la educación y la inclusión social; no podemos dejar a la deriva a personas que no llegan a fin de mes. Esperamos que en octubre, los vecinos elijan un presidente que represente a las grandes mayorías argentinas”, expresó Zamora.

This site is protected by wp-copyrightpro.com