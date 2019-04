Al respecto, el subsecretario de Gestión Territorial 1, Domingo Stroia, señaló: “Seguimos trabajando en los barrios de Derqui, en esta ocasión en más de 40 cuadras en las que no solo se mejoran las condiciones de las calles sino también sumamos zanjeo y recolección. Pretendemos que las mejoras se vean de forma integral, trabajando con 4 equipos que avanzan de a 2 calles por día. También estamos refaccionando la delegación”.

