Y en el Centro El Andén, Alejandro Dolina, docente de Danzas Folklóricas Argentinas, contó su experiencia: “La verdad que es hermosa. Viene gente de todas las edades con muchas ganas de bailar que es lo más importante. Estoy acá hace seis años, y no tengo problema en aceptar más gente. Hay talleres que por su currícula concurren de 20 a 30 alumnos. Estoy además en el Centro Carlos Gardel y en la Sociedad de Fomento Crisol”.

En tanto, en el Centro 26 -Roberto Payró y Miguel Cané, Virreyes- la profesora de Danzas Arabes, Almendra Aguirre, expresó: “Hace cinco años que doy clase acá y en Villa del Carmen. Es muy lindo, porque es integración para las chicas que por ahí no tienen para pagar un instituto. Es gratuito, y sin embargo de calidad. Las chicas están muy contentas, porque las clases son por la tarde cuando tienen más tiempo que por la mañana cuando van al colegio”.

En el Centro Cultural Villa Jardín -Guatemala 3069, Virreyes- el profesor de Peluquería, Pedro Aníbal Sánchez, contó: “Estoy muy agradecido por la experiencia que tuve. Muchas alumnas se han recibido y están trabajando en peluquería, que es una linda salida laboral, o pusieron una peluquería en su propia casa. Estoy orgulloso por eso, les insisto que no falten, que vengan y cumplan, aunque no tengan los materiales, porque el día que puedan tener los materiales empiezan a trabajar”.