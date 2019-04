Con esto se da de baja un decreto de 2011 mediante el cual la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner habilitó adhesiones de boletas de diferentes categorías, saltándose la ley de 2009 que estableció las PASO y que no habilitaba la conformación de colectoras.

Lo mismo rige para “las listas que compitan por una agrupación política de orden nacional”. Según se indicó: “Estas solo podrán adherir sus boletas con las correspondientes a listas de una única agrupación política de distrito de diferente denominación cuando no compita una de su misma denominación”.

Además, se indicó que “solo en el caso en que no participen agrupaciones de igual denominación en todas las categorías de cargos a elegir, las listas que compiten por una agrupación de distrito podrán adherir sus boletas con las correspondientes a listas de una única agrupación política de orden nacional de diferente denominación”.

De esta manera, en las PASO, “las distintas secciones de la boleta deberán corresponder a agrupaciones que tengan idéntica denominación”. Puntualmente, lo que se determina es que los partidos políticos no podrán ir divididos en la elección presidencial y unirse en otro nivel.

Tal como anticipó ayer SMnoticias , el gobierno le dio un golpe de knock out a las listas colectoras y las candidaturas múltiples en las próximas elecciones, lo que le pone un freno a las intenciones del peronismo de ubicar un postulante consensuado en la categoría a gobernador en provincia de Buenos Aires, para así traccionar una mayor cantidad de votos y disputarle el sillón de Dardo Rocha a María Eugenia Vidal.