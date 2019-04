Los adultos mayores del PAMI tienen una nueva dependencia para poder realizar sus trámites en el distrito. Este mediodía quedó oficialmente inaugurada la sede ubicada en 25 de Mayo 330, en el centro de Morón. Allí se atenderán no solo los 50 mil afiliados de Morón, sino también los 140 mil de otras regiones como Hurlingham, Ituzaingó, Merlo y Moreno, que tienen al distrito como cabecera.

