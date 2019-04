En el marco de la crisis económica nacional, el sindicato informó que van más de 100 despidos entre el año 2018y el 2019.

Más de un centenar de trabajadores nucleados en el gremio ATE Zona Norte coparon el hall de entrada del Palacio Municipal para manifestarse por los recientes despidos.

“Todos los meses hay nuevos despidos. Ya vamos más de 100 compañeros que se quedaron sin su fuente de trabajo en lo que va del año”, señaló el titular del gremio, Fabián “Moncho” Alessandrini.

Además indicó que “Jorge Macri no para de incumplir las promesas, no se ejecutó el plan del escalafón para los empleados municipales y las calificaciones no te dan la posibilidad de tener un derecho a réplica”.

En ese sentido detalló: “Este mes tuvimos 11 trabajadores despedidos, el mes pasado fueron 4 y el anterior 5. Los despidos llegan por goteo”.

Consultado por el carácter de la manifestación respondió: “Nosotros advertimos que íbamos a incrementar las medidas de fuerza. Lamentablemente desde la gestión lo único que recibimos fueron burlas. Nosotros vinimos a reclamar por nuestros compañeros despedidos, queremos que se abra un canal de diálogo por lo que está pasando”.

“Esta gestión agarró el manual de Cambiemos y lo sigue a raja tabla. También hay funcionarios que se ponen duros y no quieren dialogar con los trabajadores”, subrayó Alessandrini.

Los dirigentes gremiales no fueron recibidos por el Ejecutivo municipal, por eso, desde el sindicato anunciaron que habrá más medidas de fuerza en un futuro si la situación no se revierte.