El procedimiento se inició cuando el personal de la fuerza encabezada por Néstor Roncaglia efectuaba tareas preventivas en el barrio de emergencia “El Tropezón”, ubicado en la citada localidad. Allí observaron in fraganti a un hombre en claras maniobras de narcomenudeo. Cuando los uniformados se acercaron al dealer, éste se fugó e ingresó en una vivienda ubicada en un pasillo lindante a la calle Güemes al 1900, en donde finalmente fue detenido.

“Desde nuestra perspectiva, esta es una banda extremadamente peligrosa. Primero, porque tenían una buena cantidad de armas, chalecos y dosis de droga. Segundo, porque además tenían elementos tales como máscaras y precintos, típicos de bandas de secuestradores. Es decir que no sólo se dedicaban a la venta de droga”, aseguró la ministra Bullrich. Asimismo, agregó: “Estamos llevando a cabo una limpieza de búnkers y lugares de venta, para que los vecinos estén liberados de estas bandas que tan mal le hacen a la sociedad”.