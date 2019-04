Se trata de Marcelo Gregorio Uscheroff, conocido como Marcelo Locatti, ex candidato a intendente de Tres...

Achilli dijo además que “en Tres de Febrero no estamos aprovechando el estratégico Anillo del Buen Ayre y eso es responsabilidad de este gobierno que, teniendo el mismo sello político en el distrito, en la Provincia y en la Nación, no pueden ponerse de acuerdo para generar empleo”.

El precandidato a presidente, Sergio Massa, señaló que “hay que poner a las pymes de pie, porque el que fracasó fue este gobierno, no los emprendedores de la pequeña y mediana empresa que dan trabajo a los argentinos”, y agregó que “esta gestión no fomentó el empleo y así es muy difícil que un país pueda crecer”.