En relación a la elaboración del proyecto de resolución, explicó: “Algunos vecinos vinieron al Legislativo a manifestar el problema y nosotros visitamos la zona insular para dialogar con ellos. Estuvimos en La Barquita y el Borches y resolvimos presentar acá un proyecto de resolución donde le pedimos a la provincia de Buenos Aires que intervenga y no deje a las empresas hacer lo que quieren o cerrar los servicios. El apoyo fue unánime de todos los bloques, e incluso lo charlamos en Dirección Provincial de Islas y nos afirmaron que estaban interiorizados en el tema”.

Por unanimidad, el Honorable Concejo Deliberante aprobó el pedido para la Provincia convoque a la Comisión de Seguimiento de Transporte del Delta e inste a las empresas concesionarias de las rutas isleñas a asegurar el funcionamiento del transporte. “Pedimos a la provincia de Buenos Aires que intervenga y no deje a las empresas hacer lo que quieren o cerrar los servicios”, manifestó el jefe del bloque del Frente Renovador, Pablo Peredo.