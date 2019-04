“El edificio B -agregó- se destinará a mantenimiento, que tiene un sector de oficina, con baños y con otro sector cerrado igual al del corralón, donde van a tener un buen chequeo de las máquinas que usa el sector de mantenimiento y un sector aparte de todo lo que es pintura. Aparte de eso, está el edificio que llamamos el C, que es un galpón donde va a estar toda la flota que tiene el Municipio cubierta y esa misma dimensión en pavimento descubierto”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com