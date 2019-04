Se trata de Marcelo Gregorio Uscheroff, conocido como Marcelo Locatti, ex candidato a intendente de Tres de Febrero por Cambiemos, quien enfrentó a Diego Valenzuela en las elecciones de 2015. Posteriormente ocupó el cargo de Director de Relaciones Institucionales hasta 2018. Esta fugado de la Justicia junto a su hijo.

Ex candidato de Cambiemos prófugo acusado de trata y explotación de personas