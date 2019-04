“En ciertas modalidades la implementación no está llegando”, argumentó desde UC Javier Coronel. “Este boleto es para el nivel inicial y el secundario, luego se implementó en 15 universidades públicas, es un reclamo histórico que se prometió en la gestión de Daniel Scioli y se llevó a cabo en este gobierno”, manifestó Di Conza, quien solicitó el archivo.

Al momento de la votación se dio el hecho curioso de un empate a 11, lo que obligó a Reverdito a desempatar. “Mi voto es no positivo”, ironizó el titular del cuerpo en una clara cita a la histórica frase del ex vicepresidente Julio Cobos.

“Este bloque no va a acompañar la aprobación de ningún expediente que pida una poda porque vamos a respetar la ordenanza y que se realice forma adecuada”, manifestó Di Conza.