“Les pido a los padres que acompañen a sus hijos en la lectura, pero también les digo a aquellos adultos que tal vez no pudieron terminar la escuela, que se animen y se acerquen al Fines, porque una comunidad educada es una comunidad con más libertad y oportunidades”, agregó Ducoté.

Tras la actividad, Ducoté expresó: “Es una experiencia muy linda, porque vinimos a acompañar esta actividad que busca fomentar la lectura, no solo acá sino también en casa. Es muy importante que los chicos se interioricen el mundo de la lectura, compartiendo con sus compañeros sus reflexiones, al tiempo que ellos también escriben su propio cuento, con dibujos”.