Ese artículo establece que “en el acta de conformación de las alianzas pueden establecerse acuerdos de adhesiones de boletas de diferentes categorías para las elecciones generales, con otras agrupaciones políticas no integrantes de la alianza”.

Además de perder en primera vuelta, Mauricio Macri perdería en balotaje frente a cualquier candidato, tendencia que se revirtió en las últimas semanas ya que, en las últimas encuestas, Cristina Kirchner era la única que no podría ganarle la segunda vuelta al líder del PRO.

El ex ministro de Economía, Roberto Lavagna, aparece como la tercera opción más votada con 16,5%, lejos de cualquier chance competitiva si se presenta como candidata CFK.

Personalizando, si las elecciones fueran hoy, la ex presidenta Cristina Fernandez de Kirchner le sacaría 7 puntos a Mauricio Macri, con 35,9% frente a 28,8% del actual primer mandatario. De esta forma, la líder de Unidad Ciudadana queda a 4 puntos de ganar en primera vuelta.