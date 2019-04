Hace algunas semanas, SMnoticias había visitado la ex fábrica CIDEC y contó la preocupante situación que se vive, ya que el lugar es manejado íntegramente por los trabajadores desde hace más de una década.

Un foco de incendio dentro de la fábrica de cueros que funciona en avenida Vergara 1850 obligó al trabajo de dos dotaciones de bomberos. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Incendio en la ex fábrica CIDEC de Villa Tesei