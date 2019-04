“Los vecinos nos comentaban que hace muchos años no veían mejoras. Esta es zona de escuelas, comercios, bancos, el centro de confluencia de nuestra querida ciudad de Grand Bourg, que es muy amplia y la que más habitantes del partido tiene. Pero este mismo trabajo también lo estamos haciendo en Adolfo Sourdeaux, en Tortuguitas, en Los Polvorines, como lo vamos a seguir realizando en las diferentes localidades para buscar el sentido de uniformidad, ya que todos somos Malvinas Argentinas”.

Nardini expresó: “Estamos trabajando en la recuperación y embellecimiento, tanto de las calles como de las veredas como se está haciendo en las diferentes localidades. Grand Bourg es un lugar al que quiero mucho, en el que me he criado, y hoy podemos ver el avance y solucionar cuestiones que venían de hace muchísimos años”.