Después de que el oficialismo decidiera mandar a archivo el pedido de Emergencia Educativa presentado por el Frente Pilarense, que fue acompañado de más de 4000 firmas de vecinos; Federico Achával declaró: “Una vez más, Ducoté no quiere escuchar lo temas que verdaderamente preocupan a los pilarenses. Con el rechazo de la Emergencia Educativa el Intendente vuelve a darle la espalda al pedido de escuelas seguras que miles de padres, madres, docentes y alumnos le están haciendo”.

“Es grave que Ducoté siga sin hacerse eco de esta situación. Es grave que quiera seguir engañando a la gente diciéndole que le importan nuestras escuelas, cuando en los hechos demuestra todo lo contrario. Lo cierto es que después de prometer una revolución en educación, el año pasado Ducoté dejó que 35 escuelas cerraran, y más de 15.000 chicos pierdan 1 mes de clases; por no responder a los pedidos que había, aún cuando contaba con los fondos para resolverlos”, describió.

“Este año volvió a jugar con la ilusión de los vecinos anunciando que las escuelas estaban en condiciones de empezar las clases, y a la semana dos niños terminaron lastimados por la caída del techo en un aula”, mencionó. Y agregó: “Lo que pasó en la Escuela 25 fue el reflejo del deterioro que viven todas nuestras escuelas. Porque en la mayoría de los establecimientos hay problemas: o de mantenimiento, o de infraestructura o de falta de mobiliario. Muchas escuelas todavía no tienen gas y los docentes no pueden preparar la merienda de los chicos. Y además se suma la incertidumbre de no saber cómo llegarán al invierno”.

El dirigente del Frente Pilarense expresó que “Ducoté no va a poder tapar con anuncios de marketing la triste realidad que vive la educación de Pilar. Nuestras escuelas necesitan una respuesta urgente y es su responsabilidad hacerse cargo de lo que pasa”. Y advirtió: “No podemos permitir que su desinterés perjudique a ningún otro niño ni siga preocupando a padres, madres y docentes. Por eso vamos a seguir exigiéndole una respuesta”.

Por eso, Achával cerró diciendo: “La única manera de que la educación de nuestro distrito mejore es con decisión política y con inversión. Pero esas son dos cosas que Ducoté demuestra no tener. Una vez más el Intendente confirma que ni la educación ni el futuro de Pilar le importan”.