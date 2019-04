SAME es el primer sistema de emergencias médicas prehospitalaria del gobierno bonaerense. Su objetivo primordial es brindar atención inmediata y de calidad a cargo de profesionales idóneos para la tarea en caso de siniestros viales o urgencias en la vía pública. Desde el año 2016 funciona gracias al trabajo en equipo entre el gobierno de la Provincia de Buenos Aires y cada uno de los cien municipios en los que ya opera.

Gracias al esfuerzo del gobierno de la provincia de Buenos Aires en materia de salud, SAME desembarca en Hurlingham y Malvinas Argentinas, con 5 y 9 nuevas ambulancias de alta complejidad respectivamente, que brinda la Provincia y van a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Actualmente, el servicio tiene presencia en 100 municipios con 300 ambulancias y beneficia a más de 13 millones de bonaerenses. A fines de 2019, con una inversión acumulada de 3 mil millones, el gobierno provincial llevará SAME a los 135 municipios de la Provincia.

Sobre el servicio del SAME

Vidal expresó que “ésta no es una realidad aislada, es el resultado de que la salud es una prioridad para nosotros”. “Esto no se expresa con discursos ni con carteles, sino con hechos concretos como éste. Para eso trabajamos en equipo, la urgencia de los bonaerenses necesita una respuesta y un Estado presente”, sostuvo la gobernadora.

La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, encabezó hoy un acto en el que anunció que el SAME ya beneficia a más de 13 millones de personas de cien municipios bonaerenses y que “trabajamos para llegar a los 135” cuando termine el año.

Vidal anunció que el SAME ya opera en cien municipios de la Provincia