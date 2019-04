“Hoy, me llena de orgullo de recorrer el nuevo Centro Barrial de Juventud de Villa Martelli. Este lugar va a recibir a muchos chicos del barrio y de distintos puntos de Vicente López, para que puedan disfrutar aprendiendo en un lugar totalmente nuevo y equipado”, expresó el intendente.

